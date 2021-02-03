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Справочный курс гривны 3 февраля повышен на 5,09 коп до 28,0099 грн/$1
12:24 03.02.2021 |
Национальный банк 3 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.09 коп. до 28.0099 UAH/USD.
|Показатель
|02.02.2021
|03.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0608
|28.0099
|0.181
Данные: НБУ
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