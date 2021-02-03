Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 02.02.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|29.01
|-
|742.0 (6.0;84)
|02.02
|200.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|28.01
|20219.0 (5.0)
|-
|29.01
|25976.0 (5.0)
|109015.0 (6.0; 7)
|01.02
|28977.0 (5.0)
|-
|02.02
|26003.0 (5.0)
|-
Данные НБУ