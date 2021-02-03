Курс доллара 3 февраля коррекционно снижается

Курс доллара в среду утром несколько снижается после обновления максимума с декабря, инвесторы ожидают статистику по Европе и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 EET курс евро к доллару рос до 1,2043 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2042 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,02 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 91,05 пункта.

Индекс в понедельник-вторник вырос на 0,7%, вернувшись к декабрьскому уровню в 91 пункт. Поддержку доллару, в частности, оказали опасения за экономику Европы на фоне слабой статистики, которые ударили по курсу евро.

Возвращение рисковых настроений на рынки, рост бирж США во вторник и индексов Азии в среду утром отчасти являются сдерживающим фактором для доллара, который традиционно считается надежной валютой.

Участники торгов также ждут новой порции статистики по Европе и США позже в среду. В частности, ожидаются окончательные данные по деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны за январь и предварительные январские данные по инфляции в регионе.

Позже также будут опубликованы данные Automatic Data Processing (ADP) по числу рабочих мест в частных компаниях США в январе и индекс деловой активности в сфере услуг США от Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).