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Курс доллара 3 февраля коррекционно снижается
08:10 03.02.2021 |
Курс доллара в среду утром несколько снижается после обновления максимума с декабря, инвесторы ожидают статистику по Европе и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EET курс евро к доллару рос до 1,2043 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2042 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,02 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 91,05 пункта.
Индекс в понедельник-вторник вырос на 0,7%, вернувшись к декабрьскому уровню в 91 пункт. Поддержку доллару, в частности, оказали опасения за экономику Европы на фоне слабой статистики, которые ударили по курсу евро.
Возвращение рисковых настроений на рынки, рост бирж США во вторник и индексов Азии в среду утром отчасти являются сдерживающим фактором для доллара, который традиционно считается надежной валютой.
Участники торгов также ждут новой порции статистики по Европе и США позже в среду. В частности, ожидаются окончательные данные по деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны за январь и предварительные январские данные по инфляции в регионе.
Позже также будут опубликованы данные Automatic Data Processing (ADP) по числу рабочих мест в частных компаниях США в январе и индекс деловой активности в сфере услуг США от Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
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