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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинцы в начале 2021 года возобновили продажу валюты банкам

14:02 02.02.2021 |

Финансы

 

Население Украины в январе 2021 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 349,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 296,4 млн долларов. Таким образом после перерыва в два месяца зафиксирована чистая продажа валюты населением, которая составил 53,4 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

 

НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

Украинцы в начале 2021 года возобновили продажу валюты банкам

 

Напомним, в ноябре-декабре 2020 наблюдалась чистая покупка валюты населением. Всего в 2020 году население продало банкам валюты на 15 950,6 млн долларов и купило на 14 852,5 млн долларов, сальдо составило 1 098,1 млн долларов. Эти данные не учитывали безналичных операций населения по покупке и продажи валюты в банках. Согласно обновленным данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Сальдо составило 1 237,1 млн долларов.
По материалам: РБК-Украина
 

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