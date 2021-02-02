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Курс евро 2 февраля растет к доллару в рамках коррекции
12:36 02.02.2021 |
Евро во вторник незначительно дорожает к доллару в рамках коррекции после снижения в предыдущий день, а также на фоне внутренней статистики, оказавшейся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.06 EET курс евро к доллару поднимался до 1,2067 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2059 доллара. Курс доллара к иене рос до 104,94 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 90,94 пункта.
В понедельник евро снизился к доллару на 0,5%, когда инвесторов разочаровала статистика из Германии. "Фиксация прибыли привела к снижению курса доллара во вторник, подняв евро к американской валюте", - сказал газете Wall Street Journal аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).
Трейдеры также обратили внимание на статистику из Европы. Так, согласно официальным данным, ВВП Италии в четвертом квартале 2020 года снизился на 2% в квартальном исчислении и на 6,6% - в годовом. Аналитики ждали падения показателя на 2,2% и 6,7% соответственно.
Кроме того, ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале 2020 года сократился на 0,7% в квартальном выражении и на 5,1% - в годовом. Аналитики ожидали снижения показателя на 1% и 5,4% соответственно.
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