Доллар 2 февраля ослабевает к евро на возобновлении рисковых настроений

Курс доллара к евро снижается во вторник утром, американская валюта слабеет на усилении склонности к риску на мировых финансовых рынках, что негативно для спроса на более надежные активы и также выражается в ещё большем понижении курса иены, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.03 EET курс евро к доллару поднимается до 1,2075 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2059 доллара, курс доллара к иене растёт до 104,97 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) понижается на 0,07%, до 90,92 пункта.

О склонности трейдеров к риску свидетельствует рост фондовых рынков. Биржи Азии поднимаются сейчас на 1% и более, сами основные фондовые индексы в США завершили торги накануне прибавкой в пределах 2,5%, в Европе - также заметным приростом.

Доллар ослабевает и во многом коррекционно. Так, американская валюта почти неделю беспрерывно укрепляется к иене. Кроме того, курс евро в понедельник опустился к доллару на 0,5% после выхода макростатистики еврозоны.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика ВВП еврозоны и ЕС прошлого квартала. Аналитики прогнозируют, что экономика зоны евро, по первой оценке, упала на 5,4% в годовом выражении.