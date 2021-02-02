Уолл-стрит против трейдеров-любителей: после GameStop взлетела стоимость серебра

Сражение между инвесторами-любителями и профессиональными трейдерами с Уолл-стрит продолжается, теперь его результатом стало резкое повышение стоимости серебра - котировки на него достигли максимальных показателей за последние восемь лет. После того, как участники интернет-форумов на сайте Reddit подняли цену акций компании GameStop, они стали скупать ценные металлы.

Рост цен на акции GameStop - фирмы, терпящей убытки и считавшейся близкой к банкротству, - стал неприятной неожиданностью для крупных хедж-фондов, которые зарабатывают на так называемых "коротких продажах", или shorting.

При таком виде операций хедж-фонд одалживает акции компаний у других инвесторов в надежде, что их стоимость упадет. При этом инвесторы берут ценные бумаги взаймы (за определенную плату), продают их на рынке, скажем, за десять долларов - и ждут, пока они упадут в цене, например, до пяти долларов. Затем фонд возвращает акции первоначальному владельцу, а прибыль оставляет себе.

Но стоимость акций GameStop, против которых сделали ставки крупные инвесторы, наоборот выросла, в результате чего хедж-фонды понесли огромные потери. В результате торговые площадки, позволяющие трейдерам-любителям осуществлять трансакции, ограничили операции с акциями GameStop и некоторых других фирм.

После этого трейдеры-любители, координирующие свои действия в сообществе r/wallstreetbets в социальной сети Reddit, начали скупать серебро и акции добывающих его компаний, в том числе австралийских. Среди прочего бумаги компании Argent Minerals в понедельник поднялись на 60%, а Investigator Resources - на 47%.

Продавцы серебряных монет сообщают о рекордном спросе и истощении запасов, а на лондонской бирже серебро поднялось на 11%, до 30 долларов за унцию - это самая высокая цена с 2013 года.

"Подумайте о прибыли"

Эксперты говорят, что для многих инвесторов-любителей война с Уолл-стрит - это вопрос не только финансов, но и идеологического противостояния, борьбы поколения милениалов с бейби-бумерами. "Подумайте о прибыли. Если вас не заботит прибыль, то подумайте о таких банках как JP Morgan, которые вы будете уничтожать по пути", - написал пользователь Reddit RocketBoomGo в популярном посте.

"Это любопытная ситуация - люди с Reddit обратили взор на более крупную цель и пытаются сделать шорт-сквиз на рынке серебра", - говорит аналитик Кайл Родда из Мельбурна.

С прошлой среды цены на серебро выросли в среднем на 20%. На Reddit активно обсуждают происходящее - пользователи побуждают друг друга покупать драгоценный металл. Однако если акции Gamestop до действий трейдеров-любителей были недорогими, то серебро в этом году росло. Кроме того, многие крупные инвесторы уже учли в своей долгосрочной стратегии, что ценные металлы будут дорожать на фоне пандемии Covid-19 и ее последствий.

Кроме того, манипулировать ценой серебра будет гораздо сложнее, чем акциями GameStop. "Рыночная капитализация серебра - от 1,4 до 1,6 трлн долларов, - говорит главный рыночный аналитик из компании FXTM Хуссейн Сайед. - Капитализация GameStop, до того как она стала целью инвесторов-спекулянтов, составляла около 1,5 млрд".

Анализ: "у всех свои цели"

Саймон Джек, бизнес-корреспондент

В армии мелких инвесторов у всех свои цели.

Кто-то надеется заработать так: сначала войти на рынок на ранней стадии и привлечь к нему достаточно других инвесторов, затем прокатиться на волне высоких цен, а потом вовремя спрыгнуть с нее, предварительно забрав прибыль.

Другие заметят рост какие-то активов, подумают, что это будет продолжаться вечно, и сохранят надежду на постоянный доход.

Третьи скажут - ну и что, может я и потеряю пару долларов, но наша цель - проучить богачей.

Первая группа хорошо заработает. Вполне возможно, что в нее уже проникли профессиональные трейдеры, которых любители хотели победить.

Вторая группа обеднеет и вряд ли будет довольна.

Третья тоже станет беднее, но этим людям все равно - они ведь уже сделали свое политическое заявление.

Спор с Илоном Маском

Большинство инвесторов с Reddit пользовалось для покупки акций цифровой платформой Robinhood, однако после того, как крупные инвесторы начали терять деньги, платформа ограничила операции с акциями GameStop.

Создатель этой платформы, болгарин Владимир Тенев, отрицает обвинения в том, что обслуживает интересы крупных инвестфондов. Он говорил об этом с главой компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском в ходе интервью для новой аудиосоцсети Clubhouse.

Маск задался вопросом, в какой степени Robinhood "подчинен" своему главному инвестору, фонду Citadel Securities, который потерял деньги в результате действий "любителей".

Тенев ответил, что в течение некоторого времени "ходит слух, что Citadel или другие важнейшие рыночные игроки заставили нас" ввести ограничения для трейдеров. Однако он заявил, что эти слухи "просто не соответствуют действительности".

"Robinhood выступает за то, чтобы демократизировать доступ к фондовой торговле, - сказал Тенев. - Мы хотим дать людям доступ. Но в этом случае у нас не было других вариантов. Нам пришлось привести все в соответствие с регуляторными требованиями по отношению капитала". Маск на это спросил: "Так вы просто с потрохами продали своих клиентов - или у вас не было выбора?"

Тенев повторил, что Robinhood пришлось выполнить требования регуляторного органа, который потребовал, чтобы компания предоставила "около 3 млрд долларов" для подтверждения капитала трейдеров. Он добавил, что позже эта сумма была снижена до 700 млн.