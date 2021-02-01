Евро 1 февраля дешевеет к доллару на фоне неоднозначной статистики

Курс евро снижается в понедельник по отношению к доллару на фоне статданных из Германии и еврозоны в целом, которые оказались неоднозначными, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.03 EET курс евро к доллару снижался до 1,2094 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2136 доллара. Курс доллара к иене рос до 104,87 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,19%, до 90,75 пункта.

Трейдеры в понедельник обратили внимание на статистику из Германии, где объем розничных продаж в декабре снизился на 9,6% в месячном выражении, хотя ожидалось сокращение только на 2,6%. "Несмотря на резкое падение в декабре, розничный сектор пока что относительно хорошо переживает пандемию", - считает при этом старший экономист Commerzbank Ральф Солвин (Ralph Solveen), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

При этом сдержать негативную динамику евро помогают данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 54,8 пункта с 55,2 пункта в декабре. Аналитики ожидали снижения показателя до 54,7 пункта, что соответствовало предварительной оценке.

В то же время европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что безработица в еврозоне в декабре осталась на уровне ноября в 8,3%, как и ожидали аналитики.