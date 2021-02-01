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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Справочный курс гривны 1 февраля повышен на 7,53 коп до 28,0622 грн/$1
12:28 01.02.2021 |
Национальный банк 1 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.53 коп. до 28.0622 UAH/USD.
|Показатель
|29.01.2021
|01.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1375
|28.0622
|0.266
Данные: НБУ
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