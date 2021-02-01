Глава Банка международных расчетов предупредил, что биткоин может «рухнуть»

По своей природе биткоин очень рискован и только центральные банки должны выпускать цифровые валюты. Такую точку зрения представил управляющий Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс, пишет Bloomberg.

«Инвесторы должны осознавать, что биткоин способен рухнуть. Шансы на это возрастут по мере приближения системы к максимальному запасу в 21 млн монет. Это делает ее более уязвимой для большинства атак», - объяснил чиновник.

По словам Карстенса, волатильность первой криптовалюты не только «подрывает» ее использование в качестве платежного средства, но и делает ее «плохим инструментом сохранения сбережений».

Глава BIS назвал биткоин «спекулятивным активом», а не деньгами. Он указал на отсутствие фактической поддержки стоимости и предложил рассматривать пользователей первой криптовалюты как сообщество онлайн-геймеров.

Критика досталась и частным стейблкоинам, таким как Diem (ранее Libra) от Facebook, которые все же «вызывают большее доверие, чем биткоин». Карстенс считает, что организация-эмитент несет ответственность за поддержание обеспечения, что поднимает вопросы их регулирования и надзора.

«Полновесные деньги занимают центральное место в рыночной экономике, и исключительно центральные банки должны этим заниматься. Если цифровые валюты необходимы, выпускать их должны регуляторы», - подчеркнул Карстенс.

Напомним, в июле 2020 года Карстенс выразил мнение, что центробанки вскоре начнут выпускать собственные цифровые валюты.



