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Глава Visa представил стратегию компании в сфере криптовалют
09:50 01.02.2021 |
Visa планирует укрепить безопасность и расширить применение транзакций с использованием криптовалют. Об этом заявил CEO платежной системы Альфред Келли в ходе телеконференции с инвесторами, посвященной финансовому отчету за первый квартал фискального года, пишет The Block.
Глава Visa планирует заключать партнерские соглашения с операторами кошельков и биржами. Благодаря этому клиенты смогут покупать и продавать криптовалюты, а также использовать их при совершении покупок в фиате.
«Сеть Visa поддерживает 160 валют. Нет причин, чтобы мы не расширили этот перечень конкретной цифровой валютой. Это произойдет, если она станет признанным средством обмена», - подчеркнул он.
Келли разграничивает цифровые активы на два отдельных класса. Биткоин в его представлении выступает цифровым золотом. Национальные цифровые валюты (CBDC) и обеспеченные фиатом стейбклкоины подпадают под определение «новой платежной инновациий». Последние имеют потенциал для использования в глобальной электронной коммерции.
Генеральный директор Visa допустил возможность использования криптовалют в качестве платежной опции без их конвертации в фиат.
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