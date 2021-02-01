Глава Visa представил стратегию компании в сфере криптовалют

Visa планирует укрепить безопасность и расширить применение транзакций с использованием криптовалют. Об этом заявил CEO платежной системы Альфред Келли в ходе телеконференции с инвесторами, посвященной финансовому отчету за первый квартал фискального года, пишет The Block.

Глава Visa планирует заключать партнерские соглашения с операторами кошельков и биржами. Благодаря этому клиенты смогут покупать и продавать криптовалюты, а также использовать их при совершении покупок в фиате.

«Сеть Visa поддерживает 160 валют. Нет причин, чтобы мы не расширили этот перечень конкретной цифровой валютой. Это произойдет, если она станет признанным средством обмена», - подчеркнул он.

Келли разграничивает цифровые активы на два отдельных класса. Биткоин в его представлении выступает цифровым золотом. Национальные цифровые валюты (CBDC) и обеспеченные фиатом стейбклкоины подпадают под определение «новой платежной инновациий». Последние имеют потенциал для использования в глобальной электронной коммерции.

Генеральный директор Visa допустил возможность использования криптовалют в качестве платежной опции без их конвертации в фиат.



