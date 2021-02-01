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Денежные переводы в Украину за 2020 год установили новый рекорд
09:03 01.02.2021 |
Объем частных переводов в Украину из-за границы за декабрь 2020 года составил 11 29 млн долларов. Это на 38 млн долларов больше, чем годом ранее (1 091 млн долларов).
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
В то же время за январь-декабрь 2020 года объем переводов составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов).
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-декабре 2020 года по неформальным каналам в Украину было переведено 4 714 млн долларов, что на 1 167 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (5 881 млн долларов).
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