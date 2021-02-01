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Доллар 1 февраля колеблется к мировым валютам
08:01 01.02.2021 |
Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник утром не показывает определенной динамики, ситуация вокруг коронавируса и вакцинации остается неопределенной, трейдеры ожидают больше ясности и дополнительных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 EET курс евро к доллару снижался до 1,2128 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2136 доллара. Курс доллара к иене рос до 104,69 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 90,55 пункта.
Динамика доллара к евро, иене и мировым валютам остается неопределенной из-за отсутствия новых значимых факторов на рынках, в то время как ситуация по коронавирусу и вакцинации остается неопределенной.
"То, что произойдет на следующий день, или следующую неделю, или месяц, вероятно, зависит от рисковых настроений. Если мы увидим более значительную коррекцию фондовых рынков, то, без сомнений, доллар США сможет показать некоторое укрепление", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела валютной стратегии National Australia Bank в Сиднее Рэя Аттрилла (Ray Attrill).
С одной стороны, темпы по заражениям в мире остаются в целом высокими. Особое внимание рынки обращают на Китай, где через полторы недели начинаются длинные каникулы в связи с Новым годом по лунному календарю. Традиционно в новогодний сезон в Китае наблюдается рост туризма, но жителей страны предостерегли от ненужных поездок в этот период. В целом это может негативно отразиться на восстановлении экономики региона, опасаются рынки.
Ситуация по вакцинам от коронавируса, которая в ноябре заметно поддержала фондовые рынки и нефтяные цены, теперь уже не служит значимым позитивным фактором для трейдеров. Между тем, по мнению аналитиков, темпы развертывания программы вакцинации в мире остаются недостаточными.
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