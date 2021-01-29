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Нацбанк отказался от интервенций на межбанке вторую неделю подряд
21:17 29.01.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 25 по 29 января не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и неделей ранее.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
В целом с начала года регулятор выкупил $40 млн, а продал - $20 млн..
Тем временем, курс гривни несколько укпепился с 28,1648 грн/$ в начале недели до 28,1324 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 29 января.
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