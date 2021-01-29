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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 29.01.2021
11:07 29.01.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 29 января 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|28,1239
|Земельный капитал
|28,1968
|Правекс
|28,1000
|Пивденный
|28,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1000
|Правекс
|28,2000
|Аккордрбанк
|28,1000
|Укрстройинвестбанк
|28,2000
|Креди Агриколь
|28,0900
|Укрэксимбанк
|28,2000
|Укрстройинвестбанк
|28,0700
|OTP Bank
|28,2500
|Форвард банк
|28,0500
|Банк Сич
|28,2500
|Укрэксимбанк
|28,0500
|Коминвестбанк
|28,2500
|Коминвестбанк
|28,0500
|Креди Агриколь
|28,2500
|Банк Сич
|28,0500
|Форвард банк
|28,2500
|Альфа-банк
|28,0500
|Окси банк
|28,2900
|OTP Bank
|28,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3000
|Ощадбанк
|28,0200
|Глобус
|28,3000
|Окси банк
|28,0100
|ТАСкомбанк
|28,3000
|ТАСкомбанк
|28,0000
|Приватбанк
|28,3286
|Пивденный
|28,0000
|Ощадбанк
|28,3800
|Глобус
|28,0000
|Аккордрбанк
|28,4000
|Приватбанк
|27,9500
|Украинский Капитал
|28,6000
|Украинский Капитал
|27,5500
|Альфа-банк
|28,7000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|34,0000
|Банк Сич
|34,1500
|Земельный капитал
|33,9754
|Коминвестбанк
|34,1500
|Укрстройинвестбанк
|33,9000
|Укрстройинвестбанк
|34,1500
|Альфа-банк
|33,9000
|Укрэксимбанк
|34,1500
|Креди Агриколь
|33,8700
|Правекс
|34,2000
|Форвард банк
|33,8500
|Окси банк
|34,2200
|Приватбанк
|33,8500
|Креди Агриколь
|34,2300
|Правекс
|33,8500
|Земельный капитал
|34,2376
|Банк Сич
|33,8500
|OTP Bank
|34,2500
|Пивденный
|33,8000
|Ощадбанк
|34,2500
|Глобус
|33,8000
|Форвард банк
|34,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,8000
|Аккордрбанк
|34,3000
|Укрэксимбанк
|33,7500
|Глобус
|34,3000
|ТАСкомбанк
|33,7500
|Пивденный
|34,3000
|Окси банк
|33,7500
|Приватбанк
|34,3643
|Коминвестбанк
|33,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|34,4000
|Аккордрбанк
|33,7000
|ТАСкомбанк
|34,5500
|Ощадбанк
|33,6000
|Альфа-банк
|34,7500
|Украинский Капитал
|33,5000
|Украинский Капитал
|35,3000
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