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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 29.01.2021

11:07 29.01.2021 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 29 января 2021


Доллар США (USD для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 28,1239 Земельный капитал 28,1968
Правекс 28,1000 Пивденный 28,2000
Банк инвестиций и сбережений 28,1000 Правекс 28,2000
Аккордрбанк 28,1000 Укрстройинвестбанк 28,2000
Креди Агриколь 28,0900 Укрэксимбанк 28,2000
Укрстройинвестбанк 28,0700 OTP Bank 28,2500
Форвард банк 28,0500 Банк Сич 28,2500
Укрэксимбанк 28,0500 Коминвестбанк 28,2500
Коминвестбанк 28,0500 Креди Агриколь 28,2500
Банк Сич 28,0500 Форвард банк 28,2500
Альфа-банк 28,0500 Окси банк 28,2900
OTP Bank 28,0500 Банк инвестиций и сбережений 28,3000
Ощадбанк 28,0200 Глобус 28,3000
Окси банк 28,0100 ТАСкомбанк 28,3000
ТАСкомбанк 28,0000 Приватбанк 28,3286
Пивденный 28,0000 Ощадбанк 28,3800
Глобус 28,0000 Аккордрбанк 28,4000
Приватбанк 27,9500 Украинский Капитал 28,6000
Украинский Капитал 27,5500 Альфа-банк 28,7000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
OTP Bank 34,0000 Банк Сич 34,1500
Земельный капитал 33,9754 Коминвестбанк 34,1500
Укрстройинвестбанк 33,9000 Укрстройинвестбанк 34,1500
Альфа-банк 33,9000 Укрэксимбанк 34,1500
Креди Агриколь 33,8700 Правекс 34,2000
Форвард банк 33,8500 Окси банк 34,2200
Приватбанк 33,8500 Креди Агриколь 34,2300
Правекс 33,8500 Земельный капитал 34,2376
Банк Сич 33,8500 OTP Bank 34,2500
Пивденный 33,8000 Ощадбанк 34,2500
Глобус 33,8000 Форвард банк 34,2500
Банк инвестиций и сбережений 33,8000 Аккордрбанк 34,3000
Укрэксимбанк 33,7500 Глобус 34,3000
ТАСкомбанк 33,7500 Пивденный 34,3000
Окси банк 33,7500 Приватбанк 34,3643
Коминвестбанк 33,7500 Банк инвестиций и сбережений 34,4000
Аккордрбанк 33,7000 ТАСкомбанк 34,5500
Ощадбанк 33,6000 Альфа-банк 34,7500
Украинский Капитал 33,5000 Украинский Капитал 35,3000


 

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10:49 Остаток средств на корсчетах банков 29.01.21

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