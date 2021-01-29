За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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BIS: две трети опрошенных центробанков изучают стейблкоины
09:02 29.01.2021 |
Многие центральные банки изучают цифровые валюты, однако наибольший интерес регуляторов прикован к стейблкоинам. Это следует из результатов опроса, проведенного Банком международных расчетов (БМР).
«Большинство центробанков в настоящее время изучает различные варианты использования CBDC. В целом, опрос указывает на переход от концептуальных исследований к экспериментам и пилотным проектам», - говорится в документе.
Из 60 опрошенных центробанков примерно 60% пока на ранних стадиях исследований. Примерно две трети финучреждений сфокусированы на стейблкоинах, изучая их «влияние на монетарную и финансовую стабильность».
В отчете упоминается лишь один стейблкоин - Tether, а из криптовалют - биткоин.
«Центральные банки продолжают рассматривать криптовалюты как нишевые продукты, которые не используются широко в качестве платежного средства, - отметили исследователи. - В 2020 году стоимость многих криптовалют резко выросла, подтвердив тезис о спекулятивном характере этих активов. Этот рост не сопровождался какими-либо изменениями в восприятии криптовалют как платежного средства».
Глава БМР Агустин Карстенс выразил мнение, что выпуск цифровых валют должен быть прерогативой центробанков.
«Если и нужны цифровые валюты, их должны выпускать центральные банки. Если они это сделают, CBDC могут сыграть значительную роль в инновациях, стимулируя конкуренцию и повышая эффективность платежей», - подчеркнул руководитель международной финансовой организации.
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