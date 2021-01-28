В 2020 наибольшая сумма мошеннических операций была в интернете на 96,8 млн гривен, - НБУ

Об этом сообщил Владислав Дикий из департамента платежных систем и инноваций НБУ в ходе пресс-конференции "Итоги платежного и банкоматного мошенничества в 2020 году в Украине. Рекомендации гражданам по безопасности расчетов и кредитов" в пресс-центре Українських Новин.

"У нас в Украине по предварительным данным уже 73 млн платежных карт. Этот показатель с начала прошлого года постепенно растет. Активных карт около 40 млн. Доля активных карт составляет 54%", - сказал он.

По словам представителя НБУ, именно в этом году начался правильный тренд, который характеризует то, что и платежные системы, и банки и клиенты, постепенно более активно переходят на более безопасный вид платежных инструментов - это платежные карты с чипами, а не магнитной лентой, а также бесконтактные карты.

На конец прошлого года в Украине на руках у населения находились более 12 млн бесконтактных карт и 3,7 млн токенизированных карт.

"На начало 2020 года было 68% карт с магнитной полосой. На конец года этот показатель составляет 49%. Бесконтактные карты выросли с 27% до 41% из общего объема карт. Инфраструктура стает более безопасной, растет количество бесконтактных платежей. Они составляют 55% от общего объема операций с платежными картами", - сказал представитель НБУ.

Вместе с тем, по его словам, убытки с использованием платежных карт получили 32 банка.

"Средняя сумма такой операции снизилась... Количество и объем незаконных операций увеличились до 101 тыс. Но с 2018 годом - этот показатель ниже", - сказал Дикий.

Средняя сумма мошенничества в банкомате по итогам прошлого года составила 3 646 гривен, в интернет - 1 622 гривны, в торговой сети - 1 984 гривны.

Наибольшая сумма и количество мошеннических операций была в интернете - 51% от общего объема, или 96,8 млн гривен (59,7 тыс. случаев).

Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2020 количество незаконных операций с платежными картами выросло на 36,9% до 47,5 тыс., а объем таких операций в денежном выражении - на 19% до 86,4 млн гривен.

В то же время средний размер потерь на одну мошенническую операцию уменьшился с 2 100 гривен в первой половине 2019 года до 1 819 гривен в соответствующем периоде 2020 года.

В первом полугодии текущего года об убытках отчитались 27 банков - участников карточных платежных систем (40% от общего количества банков), а в первом полугодии 2019 - 30 банков-участников (44% от общего количества банков).