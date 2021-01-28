За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Справочный курс гривны 28 января понижен на 1,95 коп до 28,1639 грн/$1
12:31 28.01.2021 |
Национальный банк 28 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.85 коп. до 28.2124 UAH/USD.
|Показатель
|27.01.2021
|28.01.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1639
|28.2124
|0.172
Данные: НБУ
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