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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.01.21
11:52 28.01.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 27 января.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|25.01
|21906.0 (5.0)
|-
|26.01
|22387.0 (5.0)
|-
|27.01
|19785.0 (5.0)
|-
Данные НБУ
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