Финансовые новости
- |
- 28.01.21
- |
- 12:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 28.01.21
10:30 28.01.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|28 декабря
|65223.9
|29 декабря
|50269.1
|30 декабря
|65573.3
|31 декабря
|60098.9
|4 января
|37487.5
|5 января
|41578.0
|6 января
|43487.7
|11 января
|44623.9
|12 января
|58688.0
|13 января
|58140.9
|14 января
|54661.9
|15 января
|52665.3
|16 января
|59270.3
|18 января
|64396.0
|19 января
|64172.8
|20 января
|62784.6
|21 января
|66155.5
|22 января
|67043.9
|25 января
|60274.6
|26 января
|59796.6
|27 января
|61312.0
|28 января
|64633.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 28 января- 28,1652 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шмыгаль в лес, Степанов по дрова. Как власть устроила полный хаос с вакцинацией
|Нерезиденты сменили стратегию. Они больше не устраивают валютных распродаж по вторникам-средам
|«Слуги» предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство – законопроект
|«Приглашаю в гости»: С чего это Тимошенко начала «обниматься» с Ермаком
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 28 января дорожает к евро и иене в ожидании статистики из США
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.01.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.01.21
|Остаток средств на корсчетах банков 28.01.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.01.2021
|Участник форума в Давосе опроверг удобство биткоина для криминала
Это интересно
|Intel подтвердила несовместимость десктопной графики Iris Xe с процессорами AMD
|Mozilla выпустила браузер Firefox 85 с защитой от супер-файлов cookie
|Представлен первый в мире электромобиль на платформе Huawei
|Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance
|Представители полупроводниковой отрасли призвали власти США навести порядок в области санкций
|США опережает Китай и ЕС в гонке в области искусственного интеллекта
|BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций