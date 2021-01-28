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Участник форума в Давосе опроверг удобство биткоина для криминала
09:51 28.01.2021 |
Предположение о преимуществах использования первой криптовалюты в преступной деятельности идет вразрез с базовыми характеристиками технологии блокчейн, лежащей в ее основе. Об этом заявил соучредитель инвестиционной компании Silver Lake Гленн Хатчинс на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Finextra.
«Блокчейн биткоина создает постоянную неизменную запись о транзакции, поэтому движение средств легко отследить. Утверждать, что биткоин в основном используется для преступлений, в корне неверно», - заявил Хатчинс.
При этом он напомнил, что до 90% выпущенных ФРС США стодолларовых банкнот так или иначе связаны с организованной преступностью и уклонением от уплаты налогов:
«Для этого есть веская причина - доллары не отслеживаются и взаимозаменяемы», - объяснил он.
Гленн Хатчинс подчеркнул, что криптовалюты являются фундаментальной инновацией, а смарт-контракты открывают совершенно новый способ применения блокчейна государствами и компаниями.
Напомним, по итогам 2019 года аналитики Chainalysis связали с противоправной деятельностью 1,1% криптовалютных транзакций в стоимостном выражении. В 2020 году этот показатель сократился до 0,34%, а доля связанных с криминалом транзакций в обороте DEX составила 0,02%.
Ранее управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, выступая на ВЭФ, заявил, что волатильность криптовалют не может гарантировать стабильности, которая бы позволила использовать их в качестве платежного средства в долгосрочной перспективе.
При этом он признал, что блокчейн решает проблемы скорости и стоимости обработки платежей в традиционной финансовой системе. Он поддержал страны в обсуждении преимуществ стейблкоинов и цифровых валют центробанков.
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