Участник форума в Давосе опроверг удобство биткоина для криминала

Предположение о преимуществах использования первой криптовалюты в преступной деятельности идет вразрез с базовыми характеристиками технологии блокчейн, лежащей в ее основе. Об этом заявил соучредитель инвестиционной компании Silver Lake Гленн Хатчинс на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Finextra.

«Блокчейн биткоина создает постоянную неизменную запись о транзакции, поэтому движение средств легко отследить. Утверждать, что биткоин в основном используется для преступлений, в корне неверно», - заявил Хатчинс.

При этом он напомнил, что до 90% выпущенных ФРС США стодолларовых банкнот так или иначе связаны с организованной преступностью и уклонением от уплаты налогов:

«Для этого есть веская причина - доллары не отслеживаются и взаимозаменяемы», - объяснил он.

Гленн Хатчинс подчеркнул, что криптовалюты являются фундаментальной инновацией, а смарт-контракты открывают совершенно новый способ применения блокчейна государствами и компаниями.

Напомним, по итогам 2019 года аналитики Chainalysis связали с противоправной деятельностью 1,1% криптовалютных транзакций в стоимостном выражении. В 2020 году этот показатель сократился до 0,34%, а доля связанных с криминалом транзакций в обороте DEX составила 0,02%.

Ранее управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, выступая на ВЭФ, заявил, что волатильность криптовалют не может гарантировать стабильности, которая бы позволила использовать их в качестве платежного средства в долгосрочной перспективе.

При этом он признал, что блокчейн решает проблемы скорости и стоимости обработки платежей в традиционной финансовой системе. Он поддержал страны в обсуждении преимуществ стейблкоинов и цифровых валют центробанков.



