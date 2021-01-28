Доллар 28 января дорожает к евро и иене в ожидании статистики из США

Курс доллара незначительно укрепляется в четверг днем по отношению к евро и иене в ожидании статистики по ВВП США за четвертый квартал, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.43 EET курс евро к доллару снижался до 1,2106 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2108 доллара. Курс доллара к иене рос до 104,31 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,09 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 90,73 пункта.

Инвесторы с интересом ждут данных по ВВП США в четвертом квартале, чтобы оценить влияние пандемии коронавируса в конце года на крупнейшую мировую экономику. Аналитики ждут, что согласно первой оценке, американская экономика выросла на 4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после скачка на 33,4% в предыдущем квартале.

Давление на курс евро при этом оказывает неопределенная ситуация с поставками вакцин на европейский рынок. В среду еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес призвала компанию AstraZeneca выполнять контрактные обязательства по вакцине от COVID после сообщений о сокращении поставок в ЕС. Трейдеры опасаются, что распространение коронавируса замедлит восстановление экономики региона в целом.

"Тема со слабыми темпами восстановления экономики Европы продолжается. Дефицит вакцин сейчас находится в центре внимания, и отказ от риска в отношении европейских активов распространился на мировые активы. Естественным победителем оказался доллар", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного аналитика Danske Bank Ларса Спарресо Мерклин (Lars Sparresо Merklin).