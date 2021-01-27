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Справочный курс гривны 27 января понижен на 1,95 коп до 28,1639 грн/$1
12:35 27.01.2021 |
Национальный банк 27 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.95 коп. до 28.1639 UAH/USD.
|Показатель
|26.01.2021
|26.01.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1444
|28.1639
|0.07
Данные: НБУ
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