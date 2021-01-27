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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 26.01.21

10:38 27.01.2021 |

Финансы

 

Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 26 января.

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков

Дата Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
22.01 30.0 (7.0) 256.0 (6.0;84)
25.01 30.0 (7.0) -
26.01 30.0 (7.0) -

Данные НБУ

Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов

Дата Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
22.01 21537.0 (5.0) 109618.0 (6.0;7)
25.01 21906.0 (5.0) -
26.01 22387.0 (5.0) -

Данные НБУ
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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