Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 26.01.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|22.01
|30.0 (7.0)
|256.0 (6.0;84)
|25.01
|30.0 (7.0)
|-
|26.01
|30.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|22.01
|21537.0 (5.0)
|109618.0 (6.0;7)
|25.01
|21906.0 (5.0)
|-
|26.01
|22387.0 (5.0)
|-
Данные НБУ