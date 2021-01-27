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Банк Англии усомнился в продолжительном успехе биткоина
09:30 27.01.2021 |
Существующие криптовалюты не имеют подходящей модели, которая позволила бы им работать в качестве платежного средства в долгосрочной перспективе. Об этом управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В ходе отдельной сессии под названием «Перезагрузка цифровых валют» Бейли отметил, что подобные активы не могут гарантировать стабильность при проведении платежей.
«Разработали ли мы то, что я бы назвал моделью, управлением и механизмами устойчивой цифровой валюты? Нет, честно говоря, я не думаю, что мы на месте», - заявил глава регулятора.
Бейли признал, что технология решает проблемы скорости и стоимости обработки платежей в традиционной финансовой системе. Он поддержал страны в обсуждении преимуществ стейблкоинов и цифровых валют центробанков.
Также глава британского регулятора предположил, что конфиденциальность цифровых активов станет недостатком. По его мнению, платежные инновации в итоге вернут общество к фиатной валюте.
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