Банк Англии усомнился в продолжительном успехе биткоина

Существующие криптовалюты не имеют подходящей модели, которая позволила бы им работать в качестве платежного средства в долгосрочной перспективе. Об этом управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В ходе отдельной сессии под названием «Перезагрузка цифровых валют» Бейли отметил, что подобные активы не могут гарантировать стабильность при проведении платежей.

«Разработали ли мы то, что я бы назвал моделью, управлением и механизмами устойчивой цифровой валюты? Нет, честно говоря, я не думаю, что мы на месте», - заявил глава регулятора.

Бейли признал, что технология решает проблемы скорости и стоимости обработки платежей в традиционной финансовой системе. Он поддержал страны в обсуждении преимуществ стейблкоинов и цифровых валют центробанков.

Также глава британского регулятора предположил, что конфиденциальность цифровых активов станет недостатком. По его мнению, платежные инновации в итоге вернут общество к фиатной валюте.



