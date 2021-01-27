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Нацбанк упростил выдачу ипотеки и кредитов для малого бизнеса
08:32 27.01.2021 |
Национальный банк Украины утвердил новые требования к определению банками размера кредитного риска по активным банковским операциям.
Изменения в положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям утвержденные постановлением правления НБУ №8 от 26 января и начнут действовать с 1 марта, передает пресс-служба регулятора .
В частности, своим решением Национальный банк расширил круг заемщиков, оценку кредитного риска которых можно будет оценивать по упрощенной процедуре, то есть основываясь на состоянии обслуживания ими долга. По упрощенной процедуре будут оцениваться кредиты, в том числе ипотечные, не превышающие 0,1% основного капитала банка.
Во-вторых, для ипотечных кредитов Национальный банк разрешил учитывать доходы членов семьи должника - физического лица при оценке его финансового состояния.
Также банкам предоставлено право не осуществлять обзор состояния жилищной ипотеки физического лица при наличии договора обязательного страхования такой ипотеки.
В-третьих, банкам предоставлено право определять класс должника, который относится к группе юридических лиц под общим контролем, с учетом класса группы, определенного на основании кредитного рейтинга ее материнской компании/контроллера по международной шкале.
В-четвертых, Национальный банк снизил значение нижней границы диапазона PD (вероятность дефолта) при расчете размера кредитного риска по кредитам должников - юридических лиц на групповой основе до уровня 0,005, что аналогично нижней границе диапазона, установленного для оценки на индивидуальной основе.
"Мы даем возможность оценивать небольшие кредиты, которые не создают значительных рисков, по упрощенной процедуре, даже если банк только начинает кредитовать определенный сегмент и не сформировал большой портфель. В частности под это подпадать кредиты малых и средних предприятий и ипотечные кредиты. Принятые изменения будут способствовать развитию этих приоритетных в 2021 году направлений кредитования", - отметил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.
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