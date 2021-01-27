НБУ обязал банки предоставлять полную информацию в договорах о финуслугах

Национальный банк Украины (НБУ) установил дополнительные требования к предоставлению полной информации в договорах о потребительских кредитах, депозитах, а также при открытии и ведению текущего счета, сообщила пресс-служба банка во вторник.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №7 от 22 января, обнародованном на сайте регулятора и вступающем в силу 27 апреля 2021 года.

Согласно сообщению, банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги. В частности в договоре депозита нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок его действия, а в договоре потребительского кредита - перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей.

НБУ подчеркнул, что текст договоров должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Помимо этого, новые требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд, без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги.

Центробанк отметил, что главная задача новых требований - обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствия невыполнения обязательств, что, по его мнению, будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуги и обдуманному решению о заключении договора.

Отмечается, что новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту), а только на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг.

В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, в которой установлены требования.