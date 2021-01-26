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Справочный курс гривны 26 января повышен на 2,17 коп до 28,1444 грн/$1
12:30 26.01.2021 |
Национальный банк 26 января повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.17 коп. до 28.1444 UAH/USD.
|Показатель
|25.01.2021
|26.01.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1661
|28.1444
|0.077
Данные: НБУ
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