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Очередной город в Китае проведет раздачу цифрового юаня
09:12 26.01.2021 |
27 января власти китайского города Чэнду в провинции Сычуань распределят среди населения 30 млн цифровых юаней (~$4,6 млн). Об этом пишет The Block со ссылкой на местные СМИ.
Также онлайн-ритейлер JD.com получит 20 млн юаней ($3,1 млн). В декабре 2020 года компания уже участвовала в эксперименте - за сутки после его начала клиенты осуществили на сайте почти 20 000 транзакций в национальной цифровой валюте (DCEP).
Победители лотереи по распределению «красных конвертов» в Чэнду должны потратить приз с 4 по 26 февраля 2021 года.
Ранее массовое тестирование цифрового юаня прошло в городе Шэньчжэнь. В ходе второго теста DCEP местные жители совершили почти 140 000 транзакций на сумму 18,22 млн юаней (~$2,8 млн).
В январе 2021 года стартовала третья фаза испытаний. В том же месяце Пекин и Шанхай объявили о планах поддержать тестирование DCEP.
Напомним, в декабре эксперимент с распределением 100 000 «красных конвертов» прошел в Сучжоу.
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