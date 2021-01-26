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Украинская 200-гривневая купюра появилась в перечне лучших в мире
08:55 26.01.2021 |
Украинская банкнота номиналом 200 грн, которая была выпущена в 2020 году, стала участником международного конкурса "Банкнота года". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Музея денег НБУ.
"Банкнота 200 гривен четвертого поколения - среди номинантов ежегодного международного конкурса "Банкнота года", который организует Международное общество банкнот (IBNS)", - говорится в сообщении.
На победу в престижном конкурсе претендуют еще 15 банкнот различных стран мира, выпущенных 2020 года. Количество участников конкурса может возрасти, ведь срок номинирования банкнот истекает 31 января 2021 года.
"Среди критериев, имеющие значение для жюри конкурса "Банкнота года" - художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы", - добавили в сообщении.
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