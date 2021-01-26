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Курс доллара слабо растет 26 января в ожидании новостей из США
12:37 26.01.2021 |
Курс доллара незначительно повышается во вторник днем к другими основным валютам в ожидании новостей по пакету помощи экономике США и заседания Федрезерва позднее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.46 EET курс евро к доллару снижался до 1,2134 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2137 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,8 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 103,73 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 90,45 пункта.
Инвесторы ждут новостей по новому пакету поддержки экономики США. Новый президент США Джо Байден предлагал пакет стимулирования в 1,9 триллиона долларов, однако эксперты высказывают опасения, что объем поддержки может быть снижен, а пакет не будет одобрен в течение нескольких недель.
Также трейдеры отказываются от активных действий на рынке в ожидании заседания ФРС США 26-27 января. Ожидается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, повторив курс на сохранение мягкой монетарной политики.
"Мы ожидаем, что ФРС повторит свои высказывания о мягкой политике. Федрезерв, вероятно, еще раз подчеркнет, что еще слишком рано говорить о замедлении темпов количественного смягчения, несмотря на повышенную вероятность более значительных бюджетных стимулов", - считает валютный аналитик MUFG Ли Хардман (Lee Hardman), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Позднее во вторник на динамику доллара может повлиять статистика от аналитической компании Conference Board, которая опубликует данные индекса доверия потребителей в США. Согласно оценкам аналитиков, индикатор в январе вырос до 89 пунктов с 88,6 пункта в декабре.
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