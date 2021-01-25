Банк международных расчетов создаст платежную платформу для CBDC

В 2021 году инновационный центр Банка международных расчетов (BISIH) начнет испытания национальных цифровых валют (CBDC) по всему миру. Об этом говорится в дорожной карте проекта.

Исследования будут проводить подразделения BISIH в Сингапуре, Гонконге и Швейцарии при поддержке местных центробанков.

Сингапурскому центру поручено создать «международную платформу расчетов», на которой регулируемые банки и платежные фирмы смогут проводить операции с использованием CBDC.

В Гонконге специалисты займутся токенизацией зеленых облигаций, а также построят мост для упрощения валютных транзакций с использованием CBDC и изучат различные модели выпуска стейблкоинов.

Швейцарский BISIH продолжит работу с токенизированными активами и оптовыми CBDC в рамках инициативы Project Helvetia.

«Эта рабочая программа позволит наилучшим образом использовать технологические изменения на благо центробанков и создавать общественные блага для поддержки глобальной финансовой системы», - отметил глава BISIH Бенуа Кере.



