Евро 25 января снижается к доллару на фоне негативной макростатистики из Германии

Курс евро, который рос по отношению к доллару утром, перешел к снижению после выхода оказавшейся слабее прогнозов макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.43 EET курс евро к доллару снижался до 1,2151 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,217 доллара; курс доллара к иене рос до 103,8 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 103,77 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 90,27 пункта.

Давление на курс евро оказали данные исследовательского института IFO, согласно которым индекс делового климата в Германии снизился до 90,1 пункта по сравнению с 92,2 пункта в декабре. При этом аналитики ожидали снижения показателя лишь до 91,8 пункта. Оценка текущей экономической ситуации в стране в январе также снизилась больше прогноза - до 89,2 пункта с 91,3 пункта в декабре. Кроме того, индекс деловых ожиданий страны снизился до 91,1 пункта против показателя декабря в 93 пункта, в то время как прогнозировался его рост.

Важным событием для валютного рынка станет первое в текущем году заседание ФРС США. Рынки предполагают, что председатель регулятора Джером Пауэлл по его итогам в среду сигнализирует о том, что Федрезерв не планирует в ближайшее время сворачивать меры поддержки экономики, и это может оказать давление на курс доллара.

"Процесс сворачивания программы количественного смягчения, вероятно, будет постепенным, он может продлиться в течение всего 2022 года, а затем, возможно, последует первое повышение ставки - в 2023 году", - считает валютный аналитик MUFG Ли Хардман (Lee Hardman), мнение которого приводит агентство Рейтер.

"В этих обстоятельствах мы по-прежнему считаем, что пока преждевременно ожидать восстановления курса доллара, характерного для ожидания предстоящего ужесточения политики, и мы все еще видим возможности для дальнейшего ослабления американской валюты в этом году", - резюмирует он.