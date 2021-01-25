Евро 25 января снижается к доллару на фоне негативной макростатистики из Германии

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Евро 25 января снижается к доллару на фоне негативной макростатистики из Германии

12:33 25.01.2021 |

Финансы

 

Курс евро, который рос по отношению к доллару утром, перешел к снижению после выхода оказавшейся слабее прогнозов макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.43 EET курс евро к доллару снижался до 1,2151 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,217 доллара; курс доллара к иене рос до 103,8 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 103,77 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 90,27 пункта.

Давление на курс евро оказали данные исследовательского института IFO, согласно которым индекс делового климата в Германии снизился до 90,1 пункта по сравнению с 92,2 пункта в декабре. При этом аналитики ожидали снижения показателя лишь до 91,8 пункта. Оценка текущей экономической ситуации в стране в январе также снизилась больше прогноза - до 89,2 пункта с 91,3 пункта в декабре. Кроме того, индекс деловых ожиданий страны снизился до 91,1 пункта против показателя декабря в 93 пункта, в то время как прогнозировался его рост.

Важным событием для валютного рынка станет первое в текущем году заседание ФРС США. Рынки предполагают, что председатель регулятора Джером Пауэлл по его итогам в среду сигнализирует о том, что Федрезерв не планирует в ближайшее время сворачивать меры поддержки экономики, и это может оказать давление на курс доллара.

"Процесс сворачивания программы количественного смягчения, вероятно, будет постепенным, он может продлиться в течение всего 2022 года, а затем, возможно, последует первое повышение ставки - в 2023 году", - считает валютный аналитик MUFG Ли Хардман (Lee Hardman), мнение которого приводит агентство Рейтер.

"В этих обстоятельствах мы по-прежнему считаем, что пока преждевременно ожидать восстановления курса доллара, характерного для ожидания предстоящего ужесточения политики, и мы все еще видим возможности для дальнейшего ослабления американской валюты в этом году", - резюмирует он.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

17:16 Банки «Авангард» и «Конкорд» на тендере НБУ по 90-дневному рефинансированию привлекли 156 млн грн

17:13 НБУ в 2020г 134 раза предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках уголовных расследований

16:54 Депозитные ставки для физлиц 25.01.21

13:45 Минфин разместил за год облигации внутреннего займа на 380 миллиардов

13:27 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.01.21

13:12 Нормативы к началу января нарушали 10 украинских банков - НБУ

12:59 Банк международных расчетов создаст платежную платформу для CBDC

12:49 Верховный Суд разрешил «ПриватБанку» истребовать 25% сети «Привата»

12:33 Евро 25 января снижается к доллару на фоне негативной макростатистики из Германии

12:30 Справочный курс гривны 25 января повышен на 0,29 коп до 28,1661 грн/$1

11:47 Фондовые биржи АТР 25 января закрылись ростом на снижении опасений за экономику

10:56 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.01.2021

10:53 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.01.21

10:49 Остаток средств на корсчетах банков 25.01.21

08:17 Золото слабо дешевеет 25 января на неопределенности вокруг экономики США

• дальше…

18:31 Водород займет 25% мирового спроса на нефть к 2050 году - Bank of America

17:21 Citi прогнозирует в 2021г. рост ВВП Украины на 4%

16:51 Девелоперы ТРЦ в 2021г увеличат активность в жилмассивах городов - Cushman&Wakefield

16:24 Бизнес нарастил вывод валюты за границу до $3,7 млрд в виде дивидендов

15:56 В ЕС больше электроэнергии производят из возобновляемых источников, чем из ископаемых

15:53 В Украине за 2020 год в «зеленые» проекты инвестировали 1,2 миллиарда евро

15:49 С 1 февраля 2021 года клиенты Укрпочты будут оформлять таможенные декларации исключительно онлайн

15:46 Дефицит Бюджета-2020 стал самым большим за последние 10 лет - Пацкан

15:42 В Украине планируют создать Госфонд поддержки оборонной промышленности - Уруский

13:41 За выходные (22-25 января) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 9 коп./л, до 12,98 грн/л

• дальше…

18:11 Наказание Трампа: почему смена президента США не остановила импичмент

16:10 ПЦР-тесты и карантин: в ЕС представили жесткие требования въезда из-за новых штаммов

16:01 Украинская делегация обжаловала полномочия россиян в ПАСЕ

15:56 В ЕС больше электроэнергии производят из возобновляемых источников, чем из ископаемых

13:48 Давосский форум открылся на удаленке

10:56 Бельгийцам запретили выезжать на отдых за границу

10:01 Новая администрация США пересмотрит соглашение с талибами

10:00 В США отложили рассмотрение импичмента Трампа

09:59 Austrian Airlines будут требовать от пассажиров маски с усиленной защитой

09:55 Во Франции медики призвали не разговаривать в общественном транспорте

09:50 В Испании подал в отставку глава Генштаба, который вакцинировался вне очереди

09:45 Сертификат о вакцинации - обязательное условие для въезда в ЕС?

09:23 В Дании возобновилось строительство «Северного потока - 2»

08:46 Разброд и шатания. Зачем Гиркин вдруг вспомнил про Захарченко и Гиви

22.01 Сенат США утвердил первого афроамериканца во главе Пентагона

• дальше…

08:25 Украина перешла от локдауна к «оранжевому» режиму карантинных ограничений

21.01 ВБ предоставит Украине около 2,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

20.01 Кабмин поручил создать еще одно госпредприятия для закупки лекарств

19.01 Криклий сообщил о динамике в деле строительства аэропорта на Закарпатье

15.01 КС открыл производство по представлению о конституционности укрупнения районов - Совгиря

15.01 Госгеонедр Украины до 2024г. перейдет от «советской» геодезической системы координат к всемирной системе WGS-84

15.01 Украинцы будут получать паспорта вакцинации от COVID-19 так же, как и европейцы - Степанов

14.01 Вакцина из Китая. Чем на самом деле будут прививать украинцев от коронавируса

14.01 Разрешение на иммиграцию в Украину иностранным инвесторам: Кабмин принял постановление

13.01 С «ковидного» фонда в 2020 году потратили около 64 млрд грн. На сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн

12.01 Кабмин разрешил пересмотреть нормативную денежную оценку земельных участков

12.01 С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий

11.01 Степанов объяснил закупку китайской вакцины от COVID-19 через посредника

06.01 Украина поднялась в рейтинге паспортов

05.01 Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает

• дальше…

18:35 Послы стран G7 в Украине представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

16:44 Рябошапка, Данилюк и Климкин требуют перезапустить конкурс по выбору главы САП из-за нарушения закона

16:01 Украинская делегация обжаловала полномочия россиян в ПАСЕ

14:08 Виталий Кулик: Банковая попытается сбить волну скандалов списанием коммунальных долгов, Донбассом и вопросом языка

13:35 Дело о защите чести и достоинства Суркисов: инвестбанкир Фурса говорит о победе

08:52 Новый страх Банковой. Откажется ли Зеленский от звонка Байдену по телефону Порошенко

08:46 Разброд и шатания. Зачем Гиркин вдруг вспомнил про Захарченко и Гиви

08:37 Позитив недели. Наши воины смогут бить по врагу из нового миномета калибра 120 мм

22.01 «Перемирие» на Донбассе заканчивается? Для чего Путин создал новый кризис в отношениях с Украиной

22.01 #saveGeekJournal. В Сети возмутились блокировкой канала украиноязычных кинообзоров Geek Journal после жалобы 1+1

21.01 Главный по пленным. Зачем Путин подменил Зеленского Медведчуком

21.01 ЕСПЧ обвинил Украину в многочисленных нарушениях прав человека во время протестов на Майдане

21.01 «Квартал 95» увлекся Гоголем. Зачем Офис президента пугает мэров тарифным ревизором

21.01 Афера с референдумами. В чем опасность новой игрушки Зеленского

20.01 В поисках мэров-«бандитов»: Зачем Зеленский затеял аудит регионов, и что из этого получится

• дальше…

12:56 Компания SpaceX вывела на орбиту рекордное число спутников

12:44 Американцы рассказали об отношении к ручной коробке передач

22.01 Facebook и Amazon потратили рекордные суммы на лоббистов

22.01 Google пригрозила закрыть поисковую систему в Австралии из-за нового закона о выплатах местным изданиям

22.01 Google убила грандиозное детище. Project Loon закрыт

22.01 Intel взломана: хакер украл конфиденциальную финансовую информацию

22.01 Представлен Honor V40 5G – первый флагман без Huawei. Пока что без сервисов Google

22.01 Компания Geely неожиданно изменила логотип

21.01 Google договорилась с французскими издателями об оплате за превью новостей

21.01 Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров

21.01 Lancia станет премиальным брендом

20.01 Одержимость BMW большими «ноздрями» добралась и до мотоциклов

19.01 Получен первый опытный образец батареи с зарядкой за пять минут

19.01 Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу

19.01 В Nvidia допустили выпуск видеокарт для майнинга при увеличении спроса

• дальше…

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно