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Справочный курс гривны 25 января повышен на 0,29 коп до 28,1661 грн/$1
12:30 25.01.2021 |
Национальный банк 25 января повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.29 коп. до 28.1661 UAH/USD.
|Показатель
|22.01.2021
|25.01.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.169
|28.1661
|0.01
Данные: НБУ
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