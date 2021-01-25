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Остаток средств на корсчетах банков 25.01.21
10:49 25.01.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|24 декабря
|52134.9
|28 декабря
|65223.9
|29 декабря
|50269.1
|30 декабря
|65573.3
|31 декабря
|60098.9
|4 января
|37487.5
|5 января
|41578.0
|6 января
|43487.7
|11 января
|44623.9
|12 января
|58688.0
|13 января
|58140.9
|14 января
|54661.9
|15 января
|52665.3
|16 января
|59270.3
|18 января
|64396.0
|19 января
|64172.8
|20 января
|62784.6
|21 января
|66155.5
|22 января
|67043.9
|25 января
|60274.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 25 января- 28,1648 грн
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