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Доллар слабеет 25 января на росте рисковых настроений
08:11 25.01.2021 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам несколько опускается в понедельник утром, инвесторы больше склонны к риску из-за надежд на восстановление экономики, что негативно для традиционно более надежного доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.05 EET курс евро к доллару рос до 1,2175 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,217 доллара. Курс доллара к иене оставался на уровне прошлого закрытия в 103,77 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 90,14 пункта.
Торги понедельника отмечены склонностью трейдеров к риску: фондовые рынки Азии растут, стоимость золота - опускается. Традиционно более надежный доллар на этом фоне дешевеет. Трейдеры в целом ожидают восстановления экономики из-за принимаемых в мире мер поддержки из-за пандемии коронавируса.
"Я думаю, что доллар остается на нисходящем тренде", - считает глава отдела валютных продаж подразделения State Street Bank в Токио Кадзусиге Кайда (Kazushige Kaida), которого цитирует агентство Рейтер.
Инвесторы при этом также ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут объявлены по итогу очередного двухдневного заседания, запланированного на 26-27 января.
У Федрезерва вряд ли есть причины для сокращения монетарного стимулирования, также отмечает Кайда.
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