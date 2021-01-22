Инвесторы активно избавляются от биткоина. Цена упала до месячного минимума

Стоимость самой популярной критповалюты биткоин упала в пятницу утром на 5% до $28 800, что является самым низким показателем за последние три недели. К середине дня цена несколько выровнялась и колебалась в районе $31 000, сообщает агентство Reuters.

За текущую неделю биткоин потерял 11% стоимости. В последний раз подобное недельное падение цены криптовалюты было зафиксировано в сентябре 2020 года.

Опрошенные агентством инвесторы называют две причины, объясняющие текущее падение цены биткоина.

Первая имеет краткосрочный характер: многие владельцы испугались скачка цены до $42 000, в котором они увидели признаки "пузыря", и решили избавиться от криптовалюты, пока она вовсе не обесценилась.

Вторая - долгосрочная и связанная с ожиданиями вмешательства регулирующих органов в рынок криптовалют. Так, 21 января в Сенате США прошли слушания об угрозе использования криптовалют в финансировании незаконных операций.

Также, на прошлой неделе президент Европейского Центрального Банка Кристин Лагард открыто выступила за усиление глобального регулирования биткоина.







