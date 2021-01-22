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Число китов с активами более 1000 BTC достигло 2400
08:59 22.01.2021 |
Общее число биткоин-адресов с балансом более 1000 BTC впервые преодолело отметку 2400. Об этом свидетельствуют данные Glassnode.
В 2021 году добавилось 164 адреса, суммарные активы которых составляют $6 млрд.
Эксперты подчеркнули, что биткоин переживает самое большое истощение ликвидности за последние годы.
«За 30 дней около 270 000 BTC переместились с бирж к экономическим единицам, считающихся ходлерами», - пишет Glassnode.
В середине января аналитики сообщили, что число биткоин-адресов, удерживающих более 1000 BTC, выросло до 2140 на фоне снижения цены с $38 250 до $30 400.
Неактивные адреса возобновили транзакции, когда цена криптовалюты поднялась выше $40 000. Но после достижения нового исторического максимума адреса китов стали неактивны, подтверждает аналитическая компания Santiment .
«Ходл снова стал популярной стратегией после обновления биткоином исторических максимумов», - пишут аналитики.
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