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«Универ» и Альфа-Банк провели на УБ первое на рынке РЕПО с ОВГЗ с контролем рисков через РЦ
20:16 21.01.2021 |
ООО "Универ-Капитал" и Альфа-Банк (Киев) в четверг заключили на Украинской бирже первую для украинского рынка сделку с ОВГЗ на 1,9 млн грн в запущенном государственным Расчетным центром режиме "РЕПО с контролем рисков".
"Суть - проведены первые биржевые операции РЕПО с контролем рисков в анонимном режиме", - прокомментировал событие основатель и партнер инвестгруппы "Универ" Тарас Козак в Facebook.
Он пояснил, что РЕПО с контролем рисков - это сервис денежного рынка для осуществления биржевых операций РЕПО, где РЦ будет выполнять функцию центрального контрагента, контролировать гарантийное обеспечение участников клиринга и исполнение обязательств по заключенным договорам РЕПО или уплату штрафа добросовестной стороне.
"Впервые банки и инвестиционные фирмы смогут проводить операции кредитования, не зная клиента, который получает эти деньги. То есть, не подписывая договор с каждым заемщиком, не тратя время на финансовый мониторинг клиента, не проводя кредитные комитеты и тому подобное. Быстро, удобно, дешево", - подчеркнул Козак.
Глава правления РЦ Олег Ткаченко уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что участники должны внести обеспечение в размере 10%, которым могут выступать денежные средства в нацвалюте или гривневые ОВГЗ с погашением до 2027 года. По его словам, минимальный объем сделок - от 1 млн грн, тариф РЦ - 0,2% годовых от суммы первой части договора РЕПО.
Ткаченко добавил, что необходимые документы подписаны со всеми тремя фондовыми биржами: УБ, ПФТС и "Перспектива", которые внесли необходимые изменения в свои правила.
Он добавил, что к РЕПО с контролем рисков также уже допущены ООО "Навигатор-Инвест", ОТП Банк и ООО "Фридом Финанс Украина", а ожидаются еще 10 участников: банки "Альянс", "Восток", "Глобус", Кредобанк и Укргазбанк, ООО "Арт-Капитал Кастоди", "БТС Брокер", "Драгон Капитал", "Инвестиционный капитал Украина" и "Профи-Т ценные бумаги".
"Эффективных рынков без развитых рынков РЕПО не бывает. Это необходимый шаг", - подчеркнул глава РЦ.
Он сообщил, что в течение трех месяцев планируется расширить этот механизм на валютные ОВГЗ: и как обеспечение сделки, и как сам объект сделки, что позволит дать участникам рынка инструмент хеджирования.
Руководитель по работе с ценными бумагами Альфа-банк Виктор Сазоненко на круглом столе, организованном "Финансовым клубом" в четверг, сообщил, что банк стоит в котировках на биржах. "В первую очередь будем размещать средства. Деньги есть, берите", - сказал он.
Сазоненко отметил, что необходимо создать единый центр ликвидности, чтобы был один общий "стакан" со всего рынка.
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