Нацбанк ожидает сохранения международных резервов Украины на уровне около $30 млрд - глава НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает сохранения международных резервов Украины на уровне около $30 млрд, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Благодаря финансированию от МВФ и других партнеров Украины сможет поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд, несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга", - сказал он в ходе пресс-брифинга НБУ по монетарной политики в четверг.

Он отметил, что НБУ ожидает поступления финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках текущей программы stand- by, а также официального финансирования от ЕС, Всемирного банка и других международных партнеров.

По его словам указанное финансирование обеспечит покрытие значительной части бюджетных потребностей в 2021 году.

Как сообщалось, международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,1 мл