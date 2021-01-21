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Нацбанк ожидает сохранения международных резервов Украины на уровне около $30 млрд - глава НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает сохранения международных резервов Украины на уровне около $30 млрд, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
"Благодаря финансированию от МВФ и других партнеров Украины сможет поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд, несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга", - сказал он в ходе пресс-брифинга НБУ по монетарной политики в четверг.
Он отметил, что НБУ ожидает поступления финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках текущей программы stand- by, а также официального финансирования от ЕС, Всемирного банка и других международных партнеров.
По его словам указанное финансирование обеспечит покрытие значительной части бюджетных потребностей в 2021 году.
Как сообщалось, международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,1 мл
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