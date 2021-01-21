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Справочный курс гривны 21 января понижен на 5,96 коп до 28,2408 грн/$1
12:37 21.01.2021 |
Национальный банк 21 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.96 коп. до 28.2408 UAH/USD.
|Показатель
|20.01.2021
|21.01.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1812
|28.2408
|0.212
Данные: НБУ
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