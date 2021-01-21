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Chainalysis: доля связанных с криминалом транзакций в криптовалютах сократилась до $10 млрд
12:34 21.01.2021 |
Аналитическая компания Chainalysis сообщила о сокращении в 2020 году доли криптовалютных транзакций, связанных с преступной деятельностью.
В 2019 году на криминальные структуры пришлось 2,1% от общего объема транзакций ($21,1 млрд). В 2020 году показатель уменьшился до 0,34% ($10 млрд).
Основной причиной снижения доли криминальных транзакций аналитики называют рост криптовалютной индустрии. Общий объем переводов за год вырос в три раза.
В Chainalysis признали, что в 2019 году недооценили количество активных адресов, используемых для преступной деятельности. Это связано с выявлением преступлений после подсчета данных. По словам аналитиков, цифры за 2020 год могут вырасти по аналогичной причине.
Ранее компания сообщила о падении доходов криптовалютных мошенников на 33% из-за пандемии COVID-19.
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