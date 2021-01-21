Евро дорожает к доллару в ожидании заседания ЕЦБ

Курс евро растет по отношению к доллару в четверг днем в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) и решений регулятора относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 EET курс евро к доллару рос до 1,2144 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2104 доллара. Курс доллара к иене опускался до 103,44 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,52 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 90,21 пункта.

Инвесторы в четверг ждут первого в текущем году заседания ЕЦБ. Аналитики Allianz Global Investors, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, ожидают, что ЕЦБ повторит свои слова о возможности "корректировать свои инструменты для обеспечения благоприятных условий финансирования в еврозоне".

При этом аналитики считают, что нет поводов для объявления каких-либо мер после расширения и продления действия программы выкупа активов в декабре. Тогда ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне и расширил программу покупки активов PEPP на 500 миллиардов евро, до 1,85 триллиона, а ее срок - на девять месяцев, до конца марта 2022 года.

Также позднее в четверг трейдеры ждут ряд статданных из США, которые укажут на состояние крупнейшей мировой экономики. Так, министерство торговли страны опубликует данные о количестве новых домов в декабре. Эксперты полагают, что их число выросло на 0,8% и составило 1,56 миллиона. Министерство труда США в свою очередь сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 16 января. Аналитики ждут снижения показателя на 55 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 910 тысяч заявок.