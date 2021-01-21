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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21.01.2021
11:04 21.01.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21 января 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|28,2008
|Земельный капитал
|28,2797
|Укрстройинвестбанк
|28,2000
|Банк Сич
|28,3000
|Правекс
|28,2000
|Приватбанк
|28,3286
|Форвард банк
|28,1500
|OTP Bank
|28,3500
|Коминвестбанк
|28,1500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1500
|Мисто Банк
|28,3500
|Банк Сич
|28,1500
|Правекс
|28,3500
|Аккордрбанк
|28,1500
|Укрстройинвестбанк
|28,3500
|OTP Bank
|28,1500
|Форвард банк
|28,3500
|Креди Агриколь
|28,1200
|Креди Агриколь
|28,3800
|ТАСкомбанк
|28,1000
|Окси банк
|28,3800
|Ощадбанк
|28,1000
|Глобус
|28,4000
|Окси банк
|28,1000
|Пивденный
|28,4000
|Глобус
|28,1000
|Аккордрбанк
|28,4500
|Альфа-банк
|28,1000
|ТАСкомбанк
|28,4500
|Пивденный
|28,0000
|Ощадбанк
|28,4800
|Приватбанк
|27,9500
|Коминвестбанк
|28,5000
|Мисто Банк
|27,9000
|Украинский Капитал
|28,6000
|Украинский Капитал
|27,5500
|Альфа-банк
|28,7500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|34,0584
|Банк Сич
|34,2500
|Коминвестбанк
|34,0500
|Укрстройинвестбанк
|34,2500
|OTP Bank
|34,0500
|OTP Bank
|34,3000
|Креди Агриколь
|34,0200
|Банк инвестиций и сбережений
|34,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|34,0000
|Аккордрбанк
|34,3500
|Укрстройинвестбанк
|33,9500
|Коминвестбанк
|34,3500
|Пивденный
|33,9500
|Ощадбанк
|34,3500
|Банк Сич
|33,9500
|Приватбанк
|34,3643
|Альфа-банк
|33,9500
|Земельный капитал
|34,3822
|Окси банк
|33,9200
|Глобус
|34,4000
|Форвард банк
|33,9000
|Окси банк
|34,4000
|Глобус
|33,9000
|Правекс
|34,4000
|Приватбанк
|33,8500
|Форвард банк
|34,4000
|Правекс
|33,8500
|Креди Агриколь
|34,4300
|Аккордрбанк
|33,8500
|Пивденный
|34,5000
|ТАСкомбанк
|33,8000
|ТАСкомбанк
|34,6500
|Ощадбанк
|33,7200
|Альфа-банк
|34,8000
|Украинский Капитал
|33,5000
|Украинский Капитал
|35,3000
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