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Стратег Barclays назвал биткоин «непригодным» для институциональных инвестиций
09:45 21.01.2021 |
Главный стратег финансового конгломерата Barclays Джеральд Мозер считает, что биткоин непригоден для институциональных инвесторов. Об этом сообщает Financial News.
По словам Мозера, волатильность биткоина не позволит пенсионным фондам и другим крупным инвесторам вкладывать средства в криптовалюту на долгосрочной основе.
«Инвесторы просто исключат криптовалюту из портфеля при очередной оптимизации», - отметил он.
По мнению Мозера, высокая доходность биткоина обусловлена участием розничных покупателей немного больше, чем институциональными вложениями.
Также стратег заявил, что биткоин не подходит для диверсификации рисков. В качестве причины специалист назвал отсутствие выраженной корреляции криптовалюты с каким-либо активом с 2016 года.
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