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Доллар дешевеет 21 января на уходе инвесторов в рисковые активы
08:09 21.01.2021 |
Курс доллара снижается в четверг утром, - инвесторы предпочитают рисковые активы на волне общего оптимизма на рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.07 EET курс евро к доллару рос до 1,2128 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2104 доллара. Курс доллара к иене опускался до 103,43 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,52 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 90,3 пункта.
Оптимизм на мировых фондовых рынках в четверг, вызванный ожиданиями дальнейшего стимулирования экономики США, понизил спрос на валюты-убежища, такие как доллар. Президент США Джо Байден ранее предлагал пакет стимулирования суммой в 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Кроме того, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен во вторник заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики.
"Расположение к риску сейчас достаточно ясное, и мы ожидаем, что оно останется таковым в этом году", - сказал агентству Рейтер аналитик Barclays Синитиро Кадота (Shinichiro Kadota).
Помимо прочего, принятие очередного масштабного пакета помощи экономике США может привести к росту инфляции, снизив привлекательность американской валюты для инвесторов.
Аналитики также оценивают итоги январского заседания Банка Японии. Регулятор вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Позднее в четверг ожидается заседание Европейского центробанка. Аналитики полагают, что ЕЦБ сохранит базовую ставку на нулевом уровне.
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