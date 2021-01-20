Банк Франции завершил пилотный проект с CBDC на сумму €2 млн

Le Banque de France успешно протестировал цифровую валюту центрального банка (CBDC) в пилотном проекте с размещением токенизированных акций валютного фонда на сумму более €2 млн. Регулятор впервые использовал для этого частную блокчейн-платформу, говорится в пресс-релизе.

Проект стартовал 17 декабря. В рамках эксперимента инвесторы покупали и продавали паи валютного фонда на блокчейне британской компании SETL. Расчеты проводились в цифровой валюте, выпущенной с помощью DLT-технологии.

Эксперимент потребовал от центробанка разработки и внедрения смарт-контрактов, которые обеспечили выпуск и контроль CBDC, а также передачу цифровой валюты одновременно с поставкой токенизированных акций в портфель инвестора.

В пилоте приняли участие страховая группа Groupama, финансовый конгломерат Citigroup, банк Caceis, управляющий активами OFI AM, блокчейн-проект IZNES и IT-компания DXC.

«Этот эксперимент представляет собой значительный прогресс в оценке рычагов, которые обеспечивает цифровая валюта центрального банка для повышения эффективности и устойчивости урегулирования финансовых активов в блокчейн-среде и тем самым способствует успешному функционированию реальной экономики», - отмечено в заявлении ЦБ.

Напомним, Банк Франции начал тестирование CBDC в марте 2020 года. В мае регулятор сообщил об успешных испытаниях цифровой валюты для межбанковских платежей.

В декабре представитель ЦБ уточнил, что пилотных проектов будет восемь. По его мнению, эксперименты с цифровой валютой приведут к пересмотру нормативной базы.



