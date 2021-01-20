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Справочный курс гривны 20 января понижен на 1,27 коп до 28,1812 грн/$1
13:10 20.01.2021 |
Национальный банк 20 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.27 коп. до 28.1812 UAH/USD.
|Показатель
|19.01.2021
|20.01.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1685
|28.1812
|0.045
Данные: НБУ
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