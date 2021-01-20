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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.01.2021
11:14 20.01.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20 января 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|28,1500
|Укрэксимбанк
|28,1900
|Правекс
|28,1300
|Земельный капитал
|28,1992
|Земельный капитал
|28,1207
|Креди Агриколь
|28,2300
|Аккордрбанк
|28,1200
|Правекс
|28,2500
|Укрэксимбанк
|28,1000
|Укрстройинвестбанк
|28,2500
|Укрстройинвестбанк
|28,1000
|Форвард банк
|28,2500
|Коминвестбанк
|28,1000
|OTP Bank
|28,3000
|КомИндБанк
|28,1000
|Банк Сич
|28,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3000
|Банк Сич
|28,1000
|Глобус
|28,3000
|Скай банк
|28,0500
|КомИндБанк
|28,3000
|Ощадбанк
|28,0500
|Пивденный
|28,3000
|Окси банк
|28,0500
|ТАСкомбанк
|28,3000
|Альфа-банк
|28,0500
|Окси банк
|28,3200
|Креди Агриколь
|28,0200
|Приватбанк
|28,3286
|Форвард банк
|28,0000
|Скай банк
|28,3500
|ТАСкомбанк
|28,0000
|Ощадбанк
|28,4000
|Пивденный
|28,0000
|Аккордрбанк
|28,4200
|Глобус
|28,0000
|Коминвестбанк
|28,4500
|Приватбанк
|27,9500
|Украинский Капитал
|28,6000
|Украинский Капитал
|27,5500
|Альфа-банк
|28,7000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|34,1000
|Укрстройинвестбанк
|34,1500
|Скай банк
|34,0500
|Банк Сич
|34,2000
|Креди Агриколь
|34,0200
|Форвард банк
|34,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|34,0000
|Земельный капитал
|34,2481
|Пивденный
|33,9500
|Коминвестбанк
|34,2500
|Коминвестбанк
|33,9500
|Правекс
|34,2500
|Земельный капитал
|33,9444
|Банк инвестиций и сбережений
|34,3000
|Укрэксимбанк
|33,9000
|Ощадбанк
|34,3000
|Укрстройинвестбанк
|33,9000
|Укрэксимбанк
|34,3000
|КомИндБанк
|33,9000
|Окси банк
|34,3400
|Глобус
|33,9000
|OTP Bank
|34,3500
|Банк Сич
|33,9000
|КомИндБанк
|34,3500
|Аккордрбанк
|33,9000
|Приватбанк
|34,3643
|Приватбанк
|33,8500
|Глобус
|34,4000
|Правекс
|33,8500
|Креди Агриколь
|34,4300
|Окси банк
|33,8500
|Пивденный
|34,5000
|Альфа-банк
|33,8500
|Скай банк
|34,5000
|Форвард банк
|33,8000
|Аккордрбанк
|34,5500
|ТАСкомбанк
|33,7500
|ТАСкомбанк
|34,5500
|Ощадбанк
|33,7000
|Альфа-банк
|34,7000
|Украинский Капитал
|33,5000
|Украинский Капитал
|35,3000
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