Финансовые новости
- |
- 20.01.21
- |
- 12:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 19.01.2021
10:53 20.01.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|18.12.2020
|5.0314
|21.12.2020
|5.0325
|22.12.2020
|5.0000
|23.12.2020
|5.1150
|24.12.2020
|5.0500
|28.12.2020
|5.0000
|29.12.2020
|5.0243
|30.12.2020
|5.0000
|31.12.2020
|5.0000
|04.01.2021
|5.0000
|05.01.2021
|5.0625
|06.01.2021
|5.0375
|11.01.2021
|5.0775
|12.01.2021
|5.0275
|13.01.2021
|5.2025
|14.01.2021
|5.1750
|15.01.2021
|5.1000
|16.01.2021
|5.0750
|18.01.2021
|5.1078
|19.01.2021
|5.0938
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый сюрприз от Зе-власти. Зачем нас хотят лишить длинных выходных
|Курс доллара на межбанке 19 января провалился под давлением иностранцев
|«Кто в доме хозяин». Зачем Зеленский мешает Тупицкому зайти в Конституционный суд
|ГБР уведомило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 19.01.21
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.01.2021
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.01.21
|Остаток средств на корсчетах банков 20.01.21
|Верховный Суд стал на сторону Приватбанка в деле киевской гостиницы
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 19.01.2021
Это интересно
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться
|Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
|Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном
|Hyundai прекратил разработку новых дизельных моторов
|Dacia показала новый кроссовер